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Maden ocağında 3 işçi yaralandı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 12:15

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KAYSERİ (AA) – Pınarbaşı ilçesindeki bir maden ocağında boşluğa düşen asansördeki 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pulpınar Mahallesinde faaliyet gösteren bir madende çalışan 3 işçi, ocağa inmek için asansöre bindi.

Madenin 70’inci metresinde halat arızası veren asansör, 100 metreye kadar düştü. Asansörde bulunan 3 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu asansörde bulunan işçiler kurtarıldı.

Yaralılardan, 2’si Pınarbaşı Devlet Hastanesine diğeri ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

afad

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