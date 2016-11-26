Madencileri arama çalışmalarında dinamit kullanıldı

Maden köyündeki açık bakır madeninde yaşanan heyelan faciasında toprak altında kalan 16 işçiden 10’unun cansız bedeni çıkarıldı. Toprak altıda kalan 6 işçinin çıkarılması için araştırmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları esnasında birincil kere dinamit kullanıldı. Toprak aşağıda kalan 6 işçiye varmak için başlatılan çalışmalarda ekiplere engel olan büyük kaya parçaları kullanılan dinamitlerle parçalanıyor. Bölgede işçilere gelmek için incelemeler sürekli devam ediyor.

Mehmet Şükrü Şimşek

