Ana Sayfa   >   Genel   >   Madencileri arama çalışmalarında dinamit kullanıldı

Madencileri arama çalışmalarında dinamit kullanıldı

Maden köyündeki açık bakır madeninde yaşanan heyelan faciasında toprak altında kalan 16 işçiden 10’unun cansız bedeni çıkarıldı.

26 Kasım 2016 Cumartesi, 12:59
madencileri-arama-calismalarinda-dinamit-kullanildi

Benzer Konular

nusret-tatbikati-basladi
Nusret Tatbikatı başladı
emine-erdogan-ve-bakanlarin-ziyareti-oncesi-yogun-guvenlik-onlemi-alindi
Emine Erdoğan ve bakanların ziyareti öncesi yoğun güvenlik önlemi alındı
adananin-12-ilcesinde-elektrik-kesintisi
Adananın 12 ilçesinde elektrik kesintisi

Maden köyündeki açık bakır madeninde yaşanan heyelan faciasında toprak altında kalan 16 işçiden 10’unun cansız bedeni çıkarıldı. Toprak altıda kalan 6 işçinin çıkarılması için araştırmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları esnasında birincil kere dinamit kullanıldı. Toprak aşağıda kalan 6 işçiye varmak için başlatılan çalışmalarda ekiplere engel olan büyük kaya parçaları kullanılan dinamitlerle parçalanıyor. Bölgede işçilere gelmek için incelemeler sürekli devam ediyor. 

Mehmet Şükrü Şimşek
 

dinamit Gündem haber haberler Maden

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet