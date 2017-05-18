Madende çalıştığını ailesinden gizlemiş

Antalya’nın Kemer ilçesine tabi Ovacık Mahallesi’nde Balyak Madencilik Limited Şirketine ait kömür madeninde metan gazı sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2 emekçi hayatını kaybetmişti. İşçilerin cansız bedenleri patlamadan yaklaşık 8 saat sonra çıkartılmış, yapılan otopsinin ardındaki memleketleri olan Zonguldak’a gönderildi.

35 yaşındaki Esen Çavuş’un ise bir süre turizm sektöründe aşçılık yaptığı, daha sonra ise maden sigortası nedeniyle yeniden bu sektöre geri döndüğü ve 1.5 yıldır Antalya’da çalıştığı öğrenildi. Devrek ilçesi Hüseyin Çavuşoğlu köyündeki Merkez Camii’de öğlen namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Esen Çavuş’un cenazesi aile mezarlığına defnedildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağından emekli baba Recep Çavuş ise cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. Baba Recep Çavuş’u taziyeye gelenler avuntu etti. Oğlunun tabutu başında diz çöken baba Recep Çavuş, oğlunun arkasında gözyaşlarıyla dua etti.

öte yandan Esen Çavuş’un ağabeyi İsa Çavuş, olayda ihmallerin olduğunu ifade ederek tepki gösterdi. Ağabey İsa Çavuş, “Kardeşimin ihmallerden nedeniyle öldüğüne yüzde 500 eminim. Buradaki arkadaşlar da şahit. Çünkü onlar da orada çalışıyordu. Bu ihmallerin reel olduğunu gösterilmek için. Egzersiz alanında sensör yok. Uzakta izlenmiyor. Algılayıcı çalıştığı taktirde otomatik olarak gaz olan yerde kişiye haber verir. Bilgisayar başındaki kişiye de haber verir. Kontroller yapılmadığı için bu grizu patlaması oluyor. Benim kardeşimin dinamit atmak için barutçu belgesi yok. Kardeşim kendisi dinamit atıyor. Kendi barutçuları olmadığı için nerede dinamit atma işi var ustaları çağırıyorlarmış. İhmalin en büyü gaz sensörlerinin çalışmamasıdır. Sondaj hiçbir şekilde yapılmıyormuş. Gaz hiçbir şekilde alınmıyormuş. Benim kardeşimin cenazesi yanıktır” diye karşı çıktı.

“KULAK RAHATSIZLIĞI VARDI, NASIL SAĞLIK RAPORU VERİLDİ”

Kardeşi Esen Çavuş’un şantiyede çalıştığını bildiklerini söyleyen Ağabey İsa Çavuş, “Biz madende çalışmasını istemiyorduk. Kendi meslek yeri vardı. Kapatmak zorunda kaldı. Otellerde çalışmaya çalıştı. Sezonda yeterli meslek olmadığı için o da olmadı. Mecburen eşi var, giderlerini yerine getirmek için bu şekilde hedeflemek zorunda kaldı. Bunu gizlice yerine getirmek zorunda kaldı. Çünkü meslek yok. Çalışacak bir yer değil. Mecburi. Bakması gerektiği kişiler var. Bir yıl daha çalışıp emekli olmayı düşünüyordu. Kulağından rahatsızdı. Kulağından rahatsız bir insana afiyet raporu verip nasıl işe alıyorsunuz. Kulak, göz, ciğer bu sakatlıkları olanların şüphesiz afiyet raporundan geçmemesi gerekiyor. Fakat bunu çalıştırdınız. Patronlara sesleniyorum. Nasıl bu şekilde çalıştırdınız. Nasıl bu şekilde sıhhat raporu verildi. Kulak rahatsızlığı vardı” diye konuştu.

“AİLEME MUHAKKAK SÖYLEME DEDİ”

Esen Çavuş’un maden ocağında birlikte çalıştığı mesai arkadaşı Ramazan Karaüzüm, “Esen ile benzer iş yerinde çalışıyorduk. Bana telefon açtı. İşsiz kaldığını söyledi. ’Bana iş bulabilir misin?’ dedi. Çalıştığım maden ocağında müdürle konuşup haber vereceğimi söyledim. Müdür ile konuştuk. O da ’alırız’ dedi. Bir hafta 15 gün sonradan işe başladı. Ailesinden ’babama, anneme, kayınvalideme, kayınpederime söyleme’ dedi. Ben de hiç kimseye söylemedim. Ailesi şantiyede aşçılık yaptığını biliyordu” dedi.

Cenaze törenine Devrek Kaymakamı Serkan Keçeli, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci ve sendikacılar, Devrek İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serkan Koparan, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Esen Çavuş’un Antalya’daki maden ocağında birlikte çalıştığı mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.

Iftihar Altındağ