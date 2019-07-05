“Magandalara karşı her düğüne bir polis projesi”
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, silahla rastgele ateş açılması sonucu yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla her düğün için bir polis görevlendirilmesiyle ilgili muhtarları, bekçileri ve düğün sahiplerini bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda muhtarlara, bekçilere ve hafta sonu düğünü olacak vatandaşlara proje hakkında bilgiler verildi.
Vali Sezer, burada yapığı konuşmada, kentteki düğün ve kutlamalarda ölüm ve yaralanmalara yol açabilecek "maganda kurşunları"nın engellenmesi amacıyla 2018 yılında başlatılan "Magandalara karşı her düğüne bir polis projesi"ni kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.
Projenin başarıyla devam etmesi için duyarlılığının önemli olduğuna işaret eden Sezer, şöyle konuştu:
"Kırıkkaleli tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Düğünler coşku içerisinde gerçekleştiriliyor. Silah olayı da adeta bu düğünlerin vazgeçilmezi olarak tanımlanıyordu. Bu projenin başlatılmasıyla beraber vatandaşlarımızın çok büyük bir duyarlılık gösterdiğini, basınımızın buna sahip çıktığını gördük. Kentteki düğünlerde silah atımı oranında yaklaşık yüzde 30 azalma var. Bu yıl bu oran daha da artacak. Çünkü daha büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Tedbirlerimizi daha da artırdık. Aynı şekilde duyarlılığında artmış olduğu gözüküyor."
– "Atılan kurşun havada kalmıyor"
İnsanların mutlu günlerinde bir araya gelmesinin ve bunu kutlamasının güzel bir kültür olduğunu ifade eden Sezer, şunları kaydetti:
"Düğünler magandalar yüzünden kana bulanmış oluyor. Hiç istemediğimiz olaylar yaşanabiliyor. Silah atmazsak hiçbir şey olmaz. Bizim davulumuz, zurnamız ve yöresel oyunlarımız gibi birçok eğlencemiz var. Silahı bunların dışında bırakırsak hiçbir şey kaybetmeyiz, aynı zamanda kazanırız. Silah bir taraftan can kaybına sebep oluyor, bir taraftan yaralama olabiliyor. Ekonomik olarak da insanlara bir sürü külfet getiriyor. Binlerce mermi atılıyor havaya, bunların bir ekonomik külfeti de var. Atılan kurşun havada kalmıyor, muhakkak bir yere düşüyor. Bu bazen bir insana bazen de mala zarar verebiliyor. Kırıkkale büyük bir gelenekten vazgeçiyor. Bunu tamamen bırakmamız gerekiyor."
Konuşmaların ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Süleyman Demirkoparan da proje hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
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