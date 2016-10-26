Mağdur aileye yardımların en güzeli

Eşi felçli olan ve tek çocuğu ile baraka bir evde yaşamlarını devam etmek zorunda olan Nevin Duran’a Düzce Belediyesi Sosyal Destek İşler Müdürlüğü yardım eli uzattı. Duran ailesini ziyaret eden, Sosyal Takviye İşler Müdürlüğü koordinatörü Meclis Üyesi Gönül Asuk ile müdür Ayşe Kılıç, ailenin yeni bir eve taşınmasını sağladı. Hayırseverlerin de katkısı ile ev eşyaları temin edildi. Mahalle muhtarlarının da katkısı ile yardıma yoksul ailelerle temasa geçtiklerini belirten Meclis üyesi Gönül Asuk, ‘ Belediye imkanları ve hayırseverlerin de desteği ile yardıma fakir aile ve şahısların eksikliklerini tamamlıyoruz’ dedi. Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç da, yardıma muhtaç kişiler için müdürlüğün araştırma yaptığını açıklama ederek ‘ Yardıma fakir olan kişiler için muhtarlıklarımız ile görüşmelerimiz oluyor. Başvuruları da değerlendiriyoruz. Belirlenen aile ve kişileri ziyaret ederek, eksikliklerini saptama ediyoruz. Bu cins aile ve kişiler daha sonra da bizim gözetimimizde oluyorlar’ dedi.

Tuncay Türkgülü

DÜZCE