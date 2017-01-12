Mahalle camileriyle eski mimari yaşatılıyor

ANKARA (AA) – Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, ilçede ihtiyaç olan bölgelere eski mimari tekniklere uygun olarak “küçük mahalle mescidi” şeklinde camiler inşa edildiğini belirterek, “Hemen hemen her yıl bir cami inşa ediyoruz. 2016’da 3 cami inşa ettik. 2017’de mahalle camisi projelerimiz bittiğinde toplam 15 cami inşa etmiş olacağız.” dedi.

Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki yeni yerleşim alanlarına ve kentsel dönüşüm bölgelerine mahalle camileri inşa ederek cemaatin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını söyledi.

Mahalle camilerinin, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin inceliklerini taşıdığını vurgulayan Tiryaki, camilerin mimarisiyle beklentilerin karşıladığını dile getirdi.

Vatandaşların kendi imkanlarıyla yaptırdıkları bazı camilerin plansız, programsız inşa edildiğini dile getiren Tiryaki, mahalle camilerinin ise eski mimari tekniklere uygun olarak “küçük mahalle mescidi” şeklinde yapıldığını kaydetti.

Tiryaki, “Mahalle camileri insanların beklentilerine hitap eden, tek katlı, altında ve etrafında dükkan, lojman ve benzeri yapıların olmadığı, etrafında yeşil bir bahçe olan, yapımında taş ve ahşap kullanılan yapılar. Hemen hemen her yıl bir cami inşa ediyoruz. 2016’da 3 cami yaptık. 2017’de mahalle camisi projelerimiz bittiğinde toplam 15 cami inşa etmiş olacağız. Bundan sonra da ihtiyaç olan bölgelere cami inşa etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Mahalle camilerinin inşaatlarına başlamadan önce o mahallede yaşayan bazı vatandaşların, camilerin etrafında işletmelerin olmasını talep ettiklerini anlatan Tiryaki, “Maalesef bugün camilerin çok önemli bir kısmının girişinde ve merdiven altlarında ticarethaneler var. Özellikle çocuklar camilere girerken dünyevi bütün özelliklerinden arınmalı, Allah ile baş başa kalabilmeli veya oradaki iç huzurla karşı karşıya gelebilmeli.” değerlendirmesinde bulundu.

Toplumun çok büyük camilere de ihtiyacı olmadığına dikkat çeken Tiryaki, kış aylarında cemaat sıcak bir ortamda ibadet edebilsin diye mimariye aykırı bir şekilde camilerin içinin bölündüğünü anlattı. Tiryaki, “Kış aylarında camilerin bir kısmı ısıtılarak namaz kılınıyor. Çünkü imar edilirken gelecek planlaması yapılmıyor. Mahalle camilerinin, ısıtma sistemi yönünden kış aylarında cemaatin beklentilerine cevap vereceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.