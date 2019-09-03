Mahalleler Arası Basketbol Turnuvası sona erdi
NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Basketbol Turnuvası sona erdi.
Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünün desteği ile gerçekleştirilen turnuva kapsamında karşılaşmalar Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda yapıldı.
Finalde Bekdik Mahallesi ekibi, Cevher Dudayev Mahallesi takımını yenerek şampiyon oldu. Güzelyurt Mahallesi üçüncü, Sümer Mahallesi dördüncü sırada yer aldı.
Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupaları Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından verildi.
Turnuvaya katılan oyuncuları tebrik eden Başkan Arı, birinci olan takımın oyuncularına spor ayakkabısı hediye etti.
BENZER HABERLER
-
Mahalleler Arası Basketbol Turnuvası sona erdi
-
Göreve giderken kalp krizinden ölen aile hekimi toprağa verildi
-
Zara'da 'Kırsal Kalkınma Destekleri' anlatıldı
-
Hilal-i Ahmer Koleksiyonu Adnan Menderes Havalimanında
-
Vestel'den perakendede sıra dışı deneyim projesi
-
Yalçıntaş, Afrika’nın en yüksek dağı Kilimanjaro'ya tırmandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.