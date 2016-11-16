Mahalleli, evlerine düşen taşlar nedeniyle ocağı bastı

KONYA (AA) – Konya’da, patlatılan dinamitten evlerinin zarar gördüğünü ileri süren mahalle halkı, taş ocağını bastı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesinde bulunan taş ocağında dinamitle gerçekleştirilen patlama sonrası parçalanan taşlar, yaklaşık 600 metre ilerideki evlere isabet etti.

Mahallede bulunan 5 evde hasar meydana geldi. Olayın ardından toplanan mahalle sakinleri, şantiyeye gitti.

İşçiler ile vatandaşlar tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle üç işçi yaralandı, iş yerinde bulunan 5 araç, 3 kamyon, 2 iş makinesi ile prefabrik evlerde ise hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda çevik kuvvet ekibi, kalabalığı güçlükle sakinleştirdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.