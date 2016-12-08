Mahalleliden “Boncuk”lara sıcak yuva

NEVŞEHİR (AA) – BEHÇET ALKAN – Nevşehir’de soğuk kış koşullarında hayatta kalma mücadelesi veren sokak köpeği ile 6 yavrusuna, mahalle halkı sahip çıktı.

Güzelyurt Mahallesi sakinleri, bir ay önce dünyaya getirdiği 6 yavrusuyla yiyecek bulmaya çalışırken fark ettikleri sokak köpeğine, yavrularıyla sığınabileceği bir yuva yaptı. Mahalleli, her birine “Boncuk” adını verdikleri 6 minik yavru ve annelerinin bakımını da üstlendi.

Evinden artan yemeği ve kasaptan aldıkları kemikleri yuvaya getiren halk, mahalleye neşe kaynağı olan köpeklerle sıkça vakit geçiriyor.

İş gitmek için evlerinden çıkanlar her sabah önce köpeklere yiyecek ve su veriyor. Akşam mesai dönüşünde ise birçok kişinin ilk uğrak yeri yine kulübe oluyor.

– “Beni görünce yavrular uzaktan koşup geliyorlar”

Sahipsiz hayvanlara her gün yiyecek veren, gününün büyük bölümünü onları severek geçiren ambulans şoförü Yusuf Şahin, öğle arasında da köpekleri ziyarete geldiğini, onlarla vakit geçirmekten mutlu olduğunu söyledi.

Doğdukları ilk günlerden itibaren köpeklerle yakından ilgilendiğini aktaran Şahin, komşuları ile el ele vererek anne ve yavrularının bakımını yürüttüklerini dile getirdi.

Şahin, “Elimden geldiğince yiyecek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Hava soğuk olduğu için suntadan yuva yapıp etrafını elyafla kapladık. Komşular da yemeğini, suyunu veriyor. Beni görünce yavrular uzaktan koşup geliyorlar, çok güzel bir duygu.” dedi.

– “Tüm mahalle mutluyuz”

Yavru köpeklerin anne sütünün yetersiz olması nedeniyle beslenemediklerinden endişe duyan diş hekimi Ali Rıza Şenal ise her gün biberonla yavrulara süt takviyesi yaptığını anlattı.

Köpeklere, günde ortalama 2 litre süt verdiğini dile getiren Şenal, onları elleriyle bizzat beslemekten büyük keyif aldığını belirtti.

Şenal, tüm komşularının adeta seferber olarak mahalleye konuk olan köpek ailesiyle yakından ilgilendiğini vurguladı.

Çocukların da bu vesileyle hayvan sevgisini öğrendiklerine dikkati çeken Şenal, şöyle konuştu:

“Mahalledeki diğer arkadaşlar yuva yaptı, biz de beslenmelerine katkı sağlıyoruz. Yaratılmışı Yaradan’dan ötürü severiz, böyle merhametle yaklaşmak hem insani hem dini bir vazife. Tüm mahalle mutluyuz, herkes seve seve bu görevi üstlendi. Elimizdeki biberonla süt içirmek bile çok farklı bir duygu bana göre. Çocuklar açısından da iyi oldu, hayvan sevgisini öğreniyorlar.”