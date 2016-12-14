Mahalleliden Polisimin yanındayım ziyareti

İstanbul’da Beşiktaş -Bursaspor maçının peşinde teröristlerce düzenlenen alçak saldırı sonrası sosyal medyada başlatılan “Polisimin yanındayım” hashtagi ile tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da polis merkezlerine ziyaretler sürüyor. Bursa’nın Osmangazi İlçesi’ne alt Zafer ve Namık Kemal Mahallesi’nde yaşamış vatandaşlar Türk Bayrakları eşliğinde, teröre lanet sloganları yağdırarak Uludağ Şehit Şerafettin Yılmaz Polis Merkezi’ne yürüdü. Burada polisler göre karşılanan topluluk grup, polise çiçek takdimi ve baklava ikramında bulundu.

defalarca yanınızda olmaya devam edeceğiz

Vatandaşlar adına konuşan Necmi Ayyıldız, baklavayı ikram ederken, “Günlerimiz bundan sonra inşallah tatlı gibi geçer. Bundan sonradan acıklı bir şey duymak istemiyoruz. Galibiyet ve Namık Kemal Mahallesi olarak daima karakolumuzun yanındaydık, bundan sonradan da yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlere, askerimize üretilmiş olan saldırıyı kuvvetle kınıyoruz. Bazı arkadaşlarla beraber maçtaydık. Kurtulduğumuza sevinelim mi üzülelim mi bilemiyoruz. O polis arkadaşlarımızın tümü ile yüz yüze geldik. 22-23 yaşında gencecik çocuklar. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın” ifadelerini kullandı. Şehitler için dua okunması ve güvenlik personeli ile anı fotoğrafı çekilmesinin ardındaki grup dağıldı.

Samet Doğru – Yusuf Ali Arslan