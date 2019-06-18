Mahalleyi böcekler sardı
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nin bir bölümünü, henüz türü tespit edilemeyen böcekler sardı.
Mahallenin tarım yapılan bölgesinde yaklaşık 10 gün önce görülmeye başlanan ve sayıları artarak yayılış gösteren böcekler, vatandaşları rahatsız ediyor.
Tepebaşı Belediyesi ekipleri ve mahalle sakinlerinin ilaçlamalarına rağmen önü kesilemeyen böcekler, sokaktan evlere girmeye başladı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bazı vatandaşların evlerini terk etmesine de neden olan böcek türünü tespit edip sorunu çözmek için bölgede inceleme yaptı.
– "Toz bulutuyla taşınmış olabilirler"
Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 gündür böceklerle mücadele ettiklerini söyledi.
Belediye ekiplerinin ilaçlama çalışmalarına rağmen sorunun çözülmediğini belirten Açıkgöz, şöyle konuştu:
"Sorunun mahallenin tamamına yayılmasından endişe ediyoruz. Böcekler evlerin içine kadar giriyor. Bazı mahalle sakinleri evlerini terk etti. Mahalle sakinlerinin kullanmadığı haşere ilacı kalmadı ancak çözüm yok. Sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri böceklerden numune aldı. Böcekler hakkında bilgi edinildikten sonra çözüm üretilmesi umudunu taşıyoruz. Ekipler bana, yaklaşık 10 gün önce Konya üzerinde gelen toz bulutuyla bölgeye taşınmış olabileceğini söylediler."
– Buzdolabının içine kadar girmişler
Böcekler nedeniyle evini terk edip iki çocuğuyla yakınlarının yanında barınmak zorunda kalan Sedat Tandoğan da böceklerin mutfaktaki bozdolabının içine kadar girdiğini vurguladı.
Tandoğan, "İki çocuğum var. Biri hasta, ilaç kullanıyor. Eve gelip ilaç kullandırıp dönüyoruz. Bir an önce yardım bekliyoruz." dedi.
Mahalle sakinlerinden Gülnur Yılmaz ise önceleri sokaklarda gördükleri böceklerin şimdi vücutlarında gezindiğini ifade etti.
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