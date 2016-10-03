Mahmudiye'de doğalgaz aboneliği başladı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’in Mahmudiye doğalgaz bağlantılarının tamamlanmasının ardından, abonelik işlemleri başladığı bildirildi.

Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 ay önce başlatılan doğalgaz alt yapı çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

ESGAZ tarafından Işıklar Mahallesi Hal Sokak’ta açılan ofiste abonelik işlemlerinin başladığını anlatan Gündoğan, şunları kaydetti:

“Doğalgaz konforunu Mahmudiye halkıyla buluşturduğumuz için mutluyum. İlçede vatandaşlarımız doğalgaz aboneliği yapmasıyla en kısa zamanda doğalgaz kullanmaya başlayacak. Mahmudiye ilçesi doğalgaz sayesinde artık yaz kış tercih edilen bir yer haline gelecek. Ayrıca çevre dostu sanayileşmeye daha fazla imkan tanınacak. Bu sayede gençlerimize yeni iş imkanları oluşacak. İlçemizdeki nitelikli konut sayısında artışta etkisi olacak ve ilçemiz cazibe merkezi haline gelecek. Doğalgaz projesi ilçemiz için bir dönüm ve yükseliş noktasıdır. Bu sebeple çağdaş ve ekonomik bir yakıt olan doğalgazın tüm Mahmudiye halkına hayırlı olmasını diliyorum.”