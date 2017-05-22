Mahmut Esat Efendi memleketi Seydişehir'de anıldı

KONYA(AA) – Seydişehir İlçesinde Tapu Kadastronun kurucusu, alim, müderris, devlet adamı, Defter-i Hakani Nazırı Milletvekili Mahmut Esat Efendi, ölümünün 100. yılında memleketi Seydişehir’de düzenlenen programla anıldı.

Merkez İlkokulu Toplantı Salonu’nda düzenlenen programda konuşan Konya Kadastro Müdürü Bahattin Kozlu, Seydişehir’de 1857 yılında dünyaya gelen Mahmut Esat Efendi, ülkemizde kadastronun ilk kuruluşu ve çalışmalarını “Defter-i Hakani Nazırı” olarak 1912 tarihli “Emvali Gayrimenkulenin Tahdit ve tahiri hakkında kanunu Muvakkat” adını taşıyan yasayla başlattığını ve kurumun o tarihten bu yana gelişen teknolojiye de ayak uydurarak bugünkü modern seviyeye ulaştığını söyledi.

Kozlu, “Kurumumuzun temellerini atan 1911 yılında İstanbul Kadastro memurları mektebinin açılmasına da öncülük yapan ve teşkilatımızın bugünkü seviyeye ulaşmasında büyük emek ve gayretleri olan hemşehrimiz hukukçu alim ve yazar Mahmut Esat Efendiyi 100. ölüm yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz.” dedi.

Program, emekli imam hatip Adem Atalay’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile Mahmut Esat Efendi ve Seydişehir’in yetiştirdiği diğer büyük değerlere dua etmesiyle son buldu.

Programa, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Konya Kadastro Bölge Müdür yardımcısı İlhan Üçk ardeşler, Konya Kadastro Müdürü Bahattin Kozlu, siyasi parti temsilcileri, STK örgüt temsilcileri, birim amirleri, Mahmut Esat Anadolu Lisesi, Mahmut Esat Anadolu Ortaokulu öğrencileri, Mahmut Esat Efendi kitabının yazarı Adem Atalay, Şair Bahattin Paslı ve çok sayıda davetli katıldı.