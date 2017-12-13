Mahmut Serbes, “Pırlantayı gözünüzde büyütmeyin”

Hediye seçenekleri arasında herkesin sevdiği ve sahip olmak istediği pırlantanın da olması gerektiğini belirten Lizay Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serbes, değerli bir maden olan pırlantanın, makul bütçeyle kalıcı hediye arayanların alternatifi olabileceğini söyledi. Birçok farklı pırlantalı ürünün geniş fiyat aralığında mağazalarında bulunabileceğini vurgulayan Serbes “ Özel günlerde sevdiklerini mutlu etmek isteyenler değerli bir hediye olabilecek pırlantayı bütçelerini aşacağı düşüncesiyle es geçiyor. Ancak günümüzde her bütçeye ve zevke göre pırlanta bulabilmek mümkün” dedi.

Yeni yıl dolayısıyla sevdiklerine yılbaşı hediyesi almak isteyenler için Lizay, özel bir kampanya yaparak 3.300 liralık tektaş yüzüğü 1990 liraya, 2990 liralık beştaş yüzüğü ise 1890 liraya kadar indiriyor. Yılbaşına özel kampanya 31 Ocak tarihine kadar Lizay mağazalarında geçerli olacak.