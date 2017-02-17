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Mahsur kalan 2 keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı

17 Şubat 2017 Cuma, 20:50

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SİVAS (AA) – Sivas’ın Divriği ilçesinde bir mezrada 2 gündür kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, Sivas Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Alıİskender Gök, Divriği ilçesi Çiğdemli köyü Dazlak mezrasında keçilerini otlatırken sürüden ayrılan 2 keçi indiği kayalıklarda mahsur kaldı. Gök, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Sivas’tan yola çıkan ekipler mezraya ulaştı.

Bellerine bağladıkları ip yardımıyla kayalıklara inen AFAD ekipleri, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından 2 keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.

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