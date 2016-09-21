Malatya Arena'da sona doğru

MALATYA (AA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca yapımına başlanan, dış ve iç cephesinde kayısıyı andıran obje ve renklerin kullanılacağı 25 bin seyirci kapasiteli Malatya Arena’nın yüzde 80’i tamamlandı.

TFF 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor’un başkanı Adil Gevrek, yönetim kurulu üyeleriyle Malatya Arena’daki çalışmaları yerinde inceleyerek, stadın son durumu hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek: İnşallah stat ikinci yarıya yetişir



Gevrek, burada yaptığı konuşmada, statta büyük bir ilerleme olduğunu belirterek, yüklenici firmaya teşekkür etti. Firma ve kendilerinin statta tespit ettikleri bazı eksiklikler bulunduğunu aktaran Gevrek, “Bu eksikleri el birliğiyle gidermemiz lazım. Gelir elde edebilmek ve reklam alabilmek için led panoların olması önemli. Locaların bölünmesini istiyoruz. Çünkü bunlar bir kulübün gelir elde edebileceği yerler.” dedi.

Adil Gevrek, stattaki eksiklikleri listeleyip gerekli yerlere taleplerini ileteceklerini dile getirerek, “Yüklenici firma, eksikleri tespit edip tamamlayarak bir an önce stadı teslim etmek istiyor. İnşallah stat ikinci yarıya yetişir. Çünkü statta hızlı bir çalışma var. Önceki gelişime göre bir hayli ilerlemiş. İş bitim tarihinden önce stadın bitirilip teslim edileceğini düşünüyorum. Bu stat Malatya’nın en önemli yatırımlarından birisi. İnşallah bu değere hep birlikte sahip çıkalım ve Malatya’ya kazandıralım.” diye konuştu.

Yüklenici firma sorumlusu Erdoğan Büber de stadı bir an önce bitirip teslim etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Büber, stadın ne zaman bitirileceği sorusuna, “Söz vermiyoruz. Sözü yerine getirirseniz iyi ama getirmezseniz kötü bir şey. Süresinden önce stadı bitirip teslim etmeyi hedefliyoruz.” yanıtını verdi.

Büber, stadın fiziki gerçekleşmesinin yüzde 80 seviyelerinde olduğunu kaydetti.