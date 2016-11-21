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21 Kasım 2016 Pazartesi

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Malatyada F-35lere üs kurulacak

ABD, Avustralya, Danimarka, İngiltere, Hollanda, İtalya, Kanada, Norveç’in de arasında bulunduğu 9 ülkenin konsorsiyumu içinde bulunan Türkiye, ilk F35’ini 2018 yılında alacak.

21 Kasım 2016 Pazartesi, 08:42
malatyada-f-35lere-us-kurulacak

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ABD, Avustralya, Danimarka, İngiltere, Hollanda, İtalya, Kanada, Norveç’in de arasında bulunduğu 9 ülkenin konsorsiyumu içinde bulunan Türkiye, ilk F35’ini 2018 yılında alacak. ABD açık havada birincil teslimat Hollanda’ya yapılırken ikinci teslimatı da Norveç alacak. Norveç’in ardından ise Türkiye uçaklarını envantere sokacak. F-35’ler başlangıçta 2018 yılında TSK kadar kullanılmaya başlayacak. Laf konusu tarihte siparişlerin birincil ikisi Türkiye’ye teslim edilecek. Bugüne değin 6 uçak sipariş veren Türkiye toplamda 24 F-35 alacak. Birincil teslimatın ardından üç sene boyunca her sene 8’er adet F-35 envantere girecek. Uçakları kullanacak pilotların eğitimi ilk aşamada ABD’de yapılacak. Tedarik edilecek olan iki uçak ilk aşamada ABD’de konuşlandırılacak. Buradaki eğitimlerin ardından ise 2019 yılında Malatya’da kurulum çalışmaları devam eden üsse getirilecek.

Buket Güven – Türkiye gazetesi 

f35lere ilk kurulacak malatyada üs

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