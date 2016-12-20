Malatyada FETÖ soruşturmasında 1 savcı gözaltına alındı
Malatya Valiliği OHAL Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması zarfında Malatya Adliyesinde görevli 1 cumhuriyet savcısının gözaltına alındığı belirtildi..
20 Aralık 2016 Salı, 23:26
Malatya Valiliği OHAL Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması zarfında Malatya Adliyesinde görevli 1 cumhuriyet savcısının gözaltına alındığı belirtildi.