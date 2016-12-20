  •  
  •  
  •  
  •  
Son Dakika
20 Aralık 2016 Salı

Ana Sayfa   >   Genel   >   Malatyada FETÖ soruşturmasında 1 savcı gözaltına alındı

Malatyada FETÖ soruşturmasında 1 savcı gözaltına alındı

Malatya Valiliği OHAL Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması zarfında Malatya Adliyesinde görevli 1 cumhuriyet savcısının gözaltına alındığı belirtildi..

20 Aralık 2016 Salı, 23:26

Benzer Konular

Çorumda eğitime kar engeli
Karabükte eğitime kar engeli

Malatya Valiliği OHAL Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması zarfında Malatya Adliyesinde görevli 1 cumhuriyet savcısının gözaltına alındığı belirtildi.

fetö haberler Malatya malatya haber savcı

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet