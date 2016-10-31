malatyada-korkutan-deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Yer Sarsıntısı Araştırma Enstitüsü’nün verilerine kadar; bugün saat 16:23’te ,Malatya’nın Hekimhan ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntı 5.4 kilometre yerin aşağıda meydana gelirken, herhangi bir mal ve can kaybı ile yaralanma olmadığı belirtildi.