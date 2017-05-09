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Malatya’da Mayıs ortasında kar sürprizi

 Yaklaşık Olarak çetin kış aylarını hatırlatan kar yağışı esnasında Malatya Off Road Kulubü üyeleri de araçları ile karda mahsur kaldı. Malatya’nın Hekimhan ilçesinin en yüksek zirvesi olan 2 bin 450 rakımlı Yama Dağı Mayıs ayında da geçit vermedi.

09 Mayıs 2017 Salı, 01:01

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 Yaklaşık Olarak çetin kış aylarını hatırlatan kar yağışı esnasında Malatya Off Road Kulubü üyeleri de araçları ile karda mahsur kaldı.

Malatya’nın Hekimhan ilçesinin en yüksek zirvesi olan 2 bin 450 rakımlı Yama Dağı Mayıs ayında da geçit vermedi. Mayıs ayında Hekimhan ilçesinde kar yağışı etkin olurken kar yağışı bilhassa yüksek kesimlerde tipi biçiminde devam etti. Kar yağışı sonrası Yama Dağı mevkinde ulaşımda aksaklıklar meydana geldi. Malatya Off Road Kulübü üyeleri de Yama Dağı’na çıkmak isterken yolda kar, kasırga ve tipiye yakalandı. Yama Dağı zirvesine yaklaşamayan Malatya Off Road Kulübü üyeleri, Mayıs ayının ortasında kar ve tipe sebebiyle mahsur kalmanın şaşkınlığını yaşadı.

Erdal Akbuğa
 

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