Malatya'da yol kontrolü yapan askerlere tırın çarpması

– Yol kontrolü sırasında tır çarpması sonucu şehit olan Jandarma Er İpek’’in Nevşehir’deki babaevinde yas var

NEVŞEHİR (AA) – Malatya’da jandarmanın yol kontrolü sırasında tır çarpması sonucu şehit olan Jandarma Er Uğur İpek’in, Nevşehir’in Acıgöl ilçesindeki babaevinde hüzün hakim.

İpek ailesine acı haberi Nevşehir Garnizon Komutanı Jandarma Albay Ramazan Akça verdi.

Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatılırken, vatandaşlar da evin önünde toplanmaya başladı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş da sabahın erken saatlerinde şehidin evine gelerek ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehidin naaşı, Malatya’da yapılacak askeri törenin ardından helikopterle getirileceği Acıgöl’de toprağa verilecek.

Şehit Uğur İpek’in, ailenin 4 çocuğundan en küçüğü ve tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi.