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Mali Müşavirler Meslekte Dayanışma Derneğinden aşure ikramı

Konya’da, Parasal Müşavirler Meslekte Dayanışma Derneği aşure ikramında bulundu.Mali Müşavirler Meslekte Dayanışma Derneği, meslek mensuplarının yoğun olarak bulunduğu Hazım Uluşahin meslek Merkezi önünde meslektaşlarına ve vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

24 Ekim 2016 Pazartesi, 15:20
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Konya’da, Parasal Müşavirler Meslekte Dayanışma Derneği aşure ikramında bulundu.
Mali Müşavirler Meslekte Dayanışma Derneği, meslek mensuplarının yoğun olarak bulunduğu Hazım Uluşahin meslek Merkezi önünde meslektaşlarına ve vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Dernek yöneticileri, mali müşavirler ve vatandaşların ilgi gösterdiği programda konuşan dernek başkanı İbrahim Paparacı, “Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu günler bugünler. O yüzden biz de bu organizasyonla beraber keza ülkemizin birlik ve beraberliğine dua ediyor hem de meslektaşlarımızla beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kutsal geleneği sürdürmenin huzuru içerisinde emeği geçen herkese teşekkürler” dedi.

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