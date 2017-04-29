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Mali müşavirlerin eğitim seminerleri sürüyor

Bu kapsamda 4857 sayılı meslek kanununun teftişleri ile ilgili gerçekte karşılaşılan eksiklikler ve sorunlar konulu eğitim semineri gerçekleştirildi.Oda binasındaki seminer öncesi konuşan Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, meslekleri için aralıksız eğitimin önemine .

29 Nisan 2017 Cumartesi, 12:05

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Bu kapsamda 4857 sayılı meslek kanununun teftişleri ile ilgili gerçekte karşılaşılan eksiklikler ve sorunlar konulu eğitim semineri gerçekleştirildi.

Oda binasındaki seminer öncesi konuşan Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, meslekleri için aralıksız eğitimin önemine değindi. Özselek, “Bir taraftan kesintisiz değişen mevzuatı takip eden, diğer yanlamasına çoğalan iş yükü karşılığında çalışan bir mesleği icra ediyoruz. Bu sebeple devamlı güncel bilgiye ihtiyaç duyuyoruz. Bürolarımızdaki yoğun iş temposuna ayak uydururken bununla birlikte mesleki eğitimleri takip ederek bilgimizi güncel tutuyoruz. Düzenlemiş olduğumuz mesleki eğitim seminerleri mesleğimizin bir parçası oldu. Sizlere en yardımsever ve en güncel bilgiyi sağlayacak seminerleri düzenlemenin gayreti içerisindeyiz” dedi.

Bu sene birincisi düzenlenecek yaza ilk adım eğitim seminerinin 3-6 Mayıs tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirileceğini ve kayıtların dolduğunu açıklayan Özselek, gösterilen alaka için teşekkür etti.

Seminerde, iş başmüfettişi Suat Şimşek ve iş müfettişi Hakan Küçüktürk, 4857 sayılı meslek kanununun teftişleri ile ilgili uygulamada karşılaşılan eksiklikler ve sorunları anlattı.

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