Mali müşavirlerin mesleki eğitimleri sürüyor

Seminer, oda hizmet binasında İstanbul Tesmer Eğitmeni SMMM Fatih Tapkan’ın sunumuyla gerçekleşti. Programın açılışında konuşan Konya SMMMO Başkan Yardımcısı Ramazan Bayram, meslektaşlarının karşılaştığı sorunların çözümü noktasında araştırmalar yaptıklarını söyledi.

Bayram, “Geçtiğimiz gün Konya Vergi Dairesi Başkanı ve grup müdürleriyle odamızda her ay yaptığımız istişare toplantılarından birini daha yaptık. Ödenti dairesi farklılıkları, işlem farklılıkları, 6736 sayılı yasa ve gündemde olan öteki yapılandırmayla ilgili gösterme alış verişinde bulunduk. Ücret dairesiyle yaptığımız görüşmede, meslektaşlarımızın son günlerde karşılaştıkları ‘e tebligatla’ ilgili sıkıntı vardı, dile getirdik. Sayın Başkan bu ve diğer konularda bizlere tezgâhtar olacağını söyledi” dedi.

Konuşmaların peşinde SMMM Fatih Tapkan parasal tablolar analizi ve yorumlanması ile ilgili seminer verdi. Odanın web sitesinden de canlı yayınlanan seminer iş mensuplarının yoğun ilgisini fark etti. Seminer sonunda günün anısına Ramazan Bayram, Fatih Tapkan’a plaket verdi.