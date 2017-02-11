Maliye Bakanı Ağbal Sivas'ta

SİVAS (AA) – Maliye Bakanı Naci Ağbal, “16 Nisan’da eğer ülke olarak ‘Evet’ dersek ki inşallah diyeceğiz. Türkiye’nin siyasi istikrarı uzun dönemde kalıcı bir şekilde tesis edilmiş olacak.” dedi.

Ağbal, kentteki temasları kapsamında Sivas Valisi Davut Gül’ü ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Ağbal, Vali Gül’den kente yapılacak yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Vali Gül, Bakan Ağbal’a üzerinde Selçuklu motifi çift başlı kartalın bulunduğu tablo hediye etti.

Ziyaretin ardından Sivas Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen “Cazibe Merkezi Sivas Toplantısı”na katılan Ağbal, yaptığı konuşmada, “16 Nisan, 15 Temmuz’dur. 16 Nisan’da sandığa giderken 15 Temmuz’u unutmayın.” dedi.

Son 14 yıldır demokraside olağanüstü başarılar elde ettiklerini dile getiren Ağbal, Türkiye’nin içeride de, dışarıda da güvenilen bir ülke olduğunu söyledi.

Ağbal, geçen 14 yıla bakıldığında zorluklarla ve badirelerle bu noktaya getirdiklerini vurgulayarak, “Onun için diyoruz ki: 16 Nisan’da önümüze konulan sandıkta ‘Evet’ veya ‘Hayır’ diyeceğimiz konu sadece basit ve teknik madde düzenlemeleri değil. Bu ülkenin bir kulvar daha yukarı çıkmasını sağlayacak bir değişiklik önerisidir. Kimse buradan demokrasi dışı bir çözüm çıkacağını iddia etmesin, doğru değil. Kimse burada yasama organının zayıflayacağını iddia etmesin, doğru değil. Kimse burada ipe, sapa gelmez korku rüyaları üretmesin, bunlar doğru değil.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin önünün açık olduğunu belirten Ağbal, herkesin yatırım yapmak için 16 Nisan’ı beklediğini söyledi.

Ağbal, siyasi belirsizliğin yatırımcıyı etkilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“16 Nisan’da eğer ülke olarak ‘Evet’ dersek ki inşallah diyeceğiz. Türkiye’nin siyasi istikrarı uzun dönemde, kalıcı bir şekilde tesis edilmiş olacak. Yeni sistem siyasi istikrarı kalıcı bir şekilde üretiyor. Bütün yabancı yatırımcılarla oturuyoruz, konuşuyoruz. Her zaman yabancı yatırımcıların bize ileriye dönük sordukları soru veya tereddüt ettikleri konu, ‘Siyasi bir belirginlik olacak mı, olmayacak mı?’ Dolayısıyla 16 Nisan’da yapacağımız oylama aslında 1 Kasım’daki yaptığımız oylama gibi bir oylama. Biz burada siyaseten Türkiye’nin önünü açacak, siyasi belirsizlikleri ortadan kaldıracağız. Yepyeni bir sisteme geçeceğiz.

Ondan sonra inşallah yeni sistemle birlikte Türkiye’de siyasi istikrar, kalıcı bir şekilde tesis edilmiş olacak.”

– “Evet’ çıktığında Türkiye’nin demokrasisi güçlenecek”

Ağbal, 16 Nisan’da referandum sürecinde vatandaşların haklı olarak anayasa değişikliğinin getirdiği düzenlemeleri görmek, anlamak ve bilmek istediğini söyledi.

“Biz de hükümet olarak bu konuda her türlü çalışmayı yapacağız.” diyen Ağbal, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ama meseleyi tek tek madde bazında hukuki bir mesele olarak görmeyin. Türkiye’nin bir beka meseledir. 16 Nisan geldiğinde, ‘Evet’ çıktığında göreceksin ki ondan sonra artık Türkiye’nin demokrasisi daha da güçlenecek. Hukuk devleti ileriye dönük çok daha güçlenecek. Özellikle ülkemiz üzerinde son üç yılda ortaya konulan oyunlar bir daha asla oynanamaz bir noktaya gelecek.”

Toplantıya Vali Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Belediye Başkan Vekili Erdal Karaca, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım ve iş adamları katıldı.