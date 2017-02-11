Maliye Bakanı Ağbal Sivas'ta

SİVAS (AA) – Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Referandum sürecinde kim ne derse desin gerçek olan bir şey var ki, Türkiye eğer bu başarı hikayesine devam edecekse inşallah bu referandumdan ‘evet’le çıkacağız. Buna da mecburuz.” dedi.

Partisinin İl Danışma Meclisi toplantısına katılmak üzere kente gelen Ağbal, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde Vali Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Emniyet Müdürü Turan Aksoy ve partililer tarafından karşılandı.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Ağbal, önemli bir referandum sürecinden geçildiğini belirtti.

Referandum takviminin 16 Nisan olarak belirlendiğini hatırlatan Ağbal, “İnşallah 16 Nisan’da ülke olarak önemli bir referandum oylamasına gidiyoruz. Memleketimize ve milletimize hayırlar getirmesini, ‘evet’lerle coşmasını bekliyorum. Artık dilimizden ‘hayır’ kelimesi çıkacak ama sözümüzün başı da sonu da ‘evet’ olacak. İnşallah huzur, kardeşlik, barış, sükunet içerisinde bir referandum süreci olur.” diye konuştu.

Sözün artık millete olduğunu dile getiren Ağbal, şunları kaydetti:

“İnşallah Sivaslı, Tokatlı, Erzincanlı, Bayburtlu, Gümüşhaneli ve bütün Türkiye evelallah ‘evet’ diyecek. Referandum oylaması gerçekten ülkemizin geleceği açısından önemli. Türkiye son 15 yıldır olağanüstü bir gelişme gösterdi. Son 15 yıldır da ne zaman sandığı vatandaşın önüne koyduysak vatandaş her şeyin doğrusunu her zaman takdir etti. İnanıyorum ki 16 Nisan’da referandum sandığı milletin önüne konulduğunda yine vatandaş bu millet için en doğru olan, en hayırlı olanı seçecek, ‘evet’ diyecek.”

– “Önemli bir başlangıç”

Ağbal, yeni Türkiye’ye yepyeni bir başlangıç yapılacağını, son 14 yılda sağlanan bütün gelişmelere önemli bir başlangıç yapmanın arefesinde olunduğunu dile getirdi.

Referandum oylamasının, esas itibarıyla Türkiye’de bir yönetim sisteminde değişiklik öngördüğünü, iddia edildiği gibi partilerinin ne rejimle ne de Cumhuriyet’le bir sorunu olduğunu vurgulayan Ağbal, şöyle devam etti:

“Ama bizim sorunumuz baştan beri söylüyoruz, demokrasi, demokrasinin güçlendirilmesi, bütün sözlerin üzerinde tek sözün milletin olması, sözü milletin söylemesi. Bu açıdan inşallah bu referandum Türkiye’de demokrasiyi güçlendirecek. Bu referandum milletin demokrasiye sahip çıktığı önemli bir başlangıç olacak. Yine bu referandum Türkiye’nin başarı hikayesine başarılar katan yeni bir başlangıç olacak. O açıdan bu referandum sürecinde kim ne derse desin gerçek olan bir şey var ki, Türkiye eğer bu başarı hikayesine devam edecekse inşallah bu referandumdan ‘evet’le çıkacağız. Buna da mecburuz. Neden? Demokrasi ve hukuk devleri geliştikçe ülkeler büyüyor gelişiyor ve kalkınıyor. Türkiye 14 yılda büyüyüp kalkındıysa, geliştiyse AK Parti hükümetlerinin 14 yıl boyunca bu ülkede demokrasiyi güçlendirmesi sayesinde olmuştur.”

Referandumun önemine değinen Ağbal, “Atılması gereken son bir adım var. O adım demokrasinin iyice taçlandırılacağı, güçlendirileceği bir adım. Burada cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye yeni bir sistem kuruyoruz. Sitem önemlidir. Bir ülkede yönetim sistemi o ülkenin kalkınıp kalkınmadığını iyiye gidip gitmediğini belirler. O açıdan bakıldığında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak ifade ettiğimiz ve vatandaşın bugün önüne koyduğumuz değişiklik Türkiye’yi ileriye doğru taşıyacak değişikliktir.” değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)