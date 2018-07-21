Malta’da dil eğitimi hakkında bilinmesi gerekenler

Yabancı dil eğitimi almak isteyenler, farklı ülkeleri tercih edecekler ise kesinlikle tercih ettikleri ülke hakkında öncesinden bilgi edinmeleri, eğitim süreçlerini daha olumlu şekilde etkileyecektir.

Malta’da dil eğitimi alacak kişilerin de dikkatli davranmaları, hangi okulu seçmeleri gerektiği hakkında bilgi sahibi olmaları ve dil okulu seçerken ne tür avantajlarla ve dezavantajlarla karşılaşacaklarını bilmeleri gerekiyor. Malta, takımadalardan oluşan bir ülke olup büyük yüzölçümü üzerine kurulmuştur. Adada birçok etkinlik ve aktivite yapılabilmekte, sosyal alanlardan faydalanılabilmektedir. Malta dil okulları ülkeye yayılmış durumda olsa da merkezi yerlerde de çok sayıda dil okulu bulunmaktadır. Öncelikle okul tercihinde bulunacak kişinin okul konumunun merkezde olmasına dikkat etmesi gerekmektedir. Hem ulaşım açısından, hem konaklama açısından hem de sosyal etkinliklere dahil olma açısından merkezi noktada yer alan bir dil okulundan yana tercih yapmak, eğitim sürecinin daha pozitif ilerlemesine yardımcı olacaktır. ESE dil okulları, EC English ve ACE dil okulları, Malta’nın merkezinde yer alan okullardır, ancak fiyat olarak diğer dil okullarına göre biraz daha yüksek olabilirler, kendi bütçenize göre araştırma yaparak merkezi konumda yer alan dil okulları arasından birini seçebilir, eğitim döneminin daha stabil geçmesini sağlayabilirsiniz. Merkezi konumda yer alan dil okullarının en büyük avantajlarından biri de konaklama seçeneklerinin merkezde daha fazla olmasıdır. Bu yönde tercih yapıldığında ulaşım kolaylığı elde edilebilir ve yol masrafları öğrencinin yanına kâr kalır.

Konaklama ve eğitim kalitesi

Malta’da 30’un üzerinde dil okulu bulunmaktadır. Genel olarak dil okullarının merkezleri Amerika veya İngiltere’dir. Buralara bağlı okullarda genel anlamda sorun olmasa da özgün bazı okullarda problemlerin yaşandığı öğrencilerin yaptığı yorumlar arasında yer almaktadır. Yurtdışı eğitim danışmanlığı hizmeti veren firma olarak öğrencilerimizin kaliteli okullarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla; şehir merkezinden uzak, eğitim kalitesi henüz oturmamış veya öğrencilerin öz haklarının verilmesi konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan okulları listemizden çıkarttır. Bir anlamda sitemizde yer alan Malta dil okulları kaliteli eğitimleri, şehir merkezine yakınlıkları, konaklama seçeneklerindeki zenginlikleri ile bilinen okullardır. Fakat durum ne olursa olsun öğrencilerin dil okulu seçiminde dikkatli davranmaları gerekmektedir. Bazı dil okulları çok kaliteli olmalarına rağmen şehir merkezinden uzak noktalarda olabiliyorlar, konaklama seçenekleri iyi olmayabiliyor veya eğitim kalitesi son derece yüksek olup fiyatlar konusunda cep yakıcı fiyatlara sahip olabiliyorlar. Tercih yaparken tüm bu durumları göz önünde bulundurarak karar vermek en sağlıklısıdır. Bir de okul çevresinde sosyal faaliyetlerin durumu da çok önemlidir, öğrenciler boş zamanlarını değerlendirirken daha güzel vakit geçirmek için sosyal etkinliklerin olduğu alanlarla giderler, şehir merkezinden uzak olan bir okulda böyle imkanların olmasını beklemek çok daha doğru olmayacaktır. Bu yüzden tercih yaparken buna da dikkat etmek gerekiyor.

Öğrenci vizesi işlemleri

Her ülke uluslararası öğrenci alımında vize ister. Malta, Schengen ülkeleri arasında yer alan bir ülkedir fakat buna karşın Amerika, İngiltere veya Kanada’ya göre daha esnek kuralları bulunmaktadır. Öğrencilerin son yıllarda Malta dil okulları tercihinde daha fazla olmalarının en büyük nedeni de budur. Bu konuda tecrübeli olan danışmanlarımız ile fikir alışverişinde bulunarak Malta öğrenci vizesi almak için hangi şartları yerine getirmeniz gerektiği konusunda bilgi alabilir, dil okulu tercihi konusunda destek alarak daha isabetli tercihlerde bulunabilirsiniz.

Kaynak: https://www.allstudy.com.tr/malta-dil-okullari/