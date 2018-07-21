Malta’da dil eğitimi hakkında bilinmesi gerekenler
Yabancı dil eğitimi almak isteyenler, farklı ülkeleri tercih edecekler ise kesinlikle tercih ettikleri ülke hakkında öncesinden bilgi edinmeleri, eğitim süreçlerini daha olumlu şekilde etkileyecektir.
Malta’da dil eğitimi alacak kişilerin de dikkatli davranmaları, hangi okulu seçmeleri gerektiği hakkında bilgi sahibi olmaları ve dil okulu seçerken ne tür avantajlarla ve dezavantajlarla karşılaşacaklarını bilmeleri gerekiyor. Malta, takımadalardan oluşan bir ülke olup büyük yüzölçümü üzerine kurulmuştur. Adada birçok etkinlik ve aktivite yapılabilmekte, sosyal alanlardan faydalanılabilmektedir. Malta dil okulları ülkeye yayılmış durumda olsa da merkezi yerlerde de çok sayıda dil okulu bulunmaktadır. Öncelikle okul tercihinde bulunacak kişinin okul konumunun merkezde olmasına dikkat etmesi gerekmektedir. Hem ulaşım açısından, hem konaklama açısından hem de sosyal etkinliklere dahil olma açısından merkezi noktada yer alan bir dil okulundan yana tercih yapmak, eğitim sürecinin daha pozitif ilerlemesine yardımcı olacaktır. ESE dil okulları, EC English ve ACE dil okulları, Malta’nın merkezinde yer alan okullardır, ancak fiyat olarak diğer dil okullarına göre biraz daha yüksek olabilirler, kendi bütçenize göre araştırma yaparak merkezi konumda yer alan dil okulları arasından birini seçebilir, eğitim döneminin daha stabil geçmesini sağlayabilirsiniz. Merkezi konumda yer alan dil okullarının en büyük avantajlarından biri de konaklama seçeneklerinin merkezde daha fazla olmasıdır. Bu yönde tercih yapıldığında ulaşım kolaylığı elde edilebilir ve yol masrafları öğrencinin yanına kâr kalır.
Konaklama ve eğitim kalitesi
Malta’da 30’un üzerinde dil okulu bulunmaktadır. Genel olarak dil okullarının merkezleri Amerika veya İngiltere’dir. Buralara bağlı okullarda genel anlamda sorun olmasa da özgün bazı okullarda problemlerin yaşandığı öğrencilerin yaptığı yorumlar arasında yer almaktadır. Yurtdışı eğitim danışmanlığı hizmeti veren firma olarak öğrencilerimizin kaliteli okullarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla; şehir merkezinden uzak, eğitim kalitesi henüz oturmamış veya öğrencilerin öz haklarının verilmesi konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan okulları listemizden çıkarttır. Bir anlamda sitemizde yer alan Malta dil okulları kaliteli eğitimleri, şehir merkezine yakınlıkları, konaklama seçeneklerindeki zenginlikleri ile bilinen okullardır. Fakat durum ne olursa olsun öğrencilerin dil okulu seçiminde dikkatli davranmaları gerekmektedir. Bazı dil okulları çok kaliteli olmalarına rağmen şehir merkezinden uzak noktalarda olabiliyorlar, konaklama seçenekleri iyi olmayabiliyor veya eğitim kalitesi son derece yüksek olup fiyatlar konusunda cep yakıcı fiyatlara sahip olabiliyorlar. Tercih yaparken tüm bu durumları göz önünde bulundurarak karar vermek en sağlıklısıdır. Bir de okul çevresinde sosyal faaliyetlerin durumu da çok önemlidir, öğrenciler boş zamanlarını değerlendirirken daha güzel vakit geçirmek için sosyal etkinliklerin olduğu alanlarla giderler, şehir merkezinden uzak olan bir okulda böyle imkanların olmasını beklemek çok daha doğru olmayacaktır. Bu yüzden tercih yaparken buna da dikkat etmek gerekiyor.
Öğrenci vizesi işlemleri
Her ülke uluslararası öğrenci alımında vize ister. Malta, Schengen ülkeleri arasında yer alan bir ülkedir fakat buna karşın Amerika, İngiltere veya Kanada’ya göre daha esnek kuralları bulunmaktadır. Öğrencilerin son yıllarda Malta dil okulları tercihinde daha fazla olmalarının en büyük nedeni de budur. Bu konuda tecrübeli olan danışmanlarımız ile fikir alışverişinde bulunarak Malta öğrenci vizesi almak için hangi şartları yerine getirmeniz gerektiği konusunda bilgi alabilir, dil okulu tercihi konusunda destek alarak daha isabetli tercihlerde bulunabilirsiniz.
Kaynak: https://www.allstudy.com.tr/malta-dil-okullari/
-
E-Arşiv Nedir? E-Arşiv Kullanımı Zorunlu mudur?
-
Malta’da dil eğitimi hakkında bilinmesi gerekenler
-
Takı alırken nelere dikkat edilmelidir?
-
KONYA’NIN SİYAH HAVUCU 25 ÜLKENİN GIDASINI RENKLENDİRİYOR
-
İlk yardım eğitimi neleri kapsar
-
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek: “ÇOCUKLARIMIZIN MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE BAĞLI YETİŞMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.