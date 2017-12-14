Maltepe Belediyesinden çalışanlarına 2018 yılı zam müjdesi

Maltepe Belediyesi ile Kamu Emekçileri Sendikası’na (KESK) bağlı Tüm Bel-Sen İstanbul 3 Nolu Şubesi arasında, belediye çalışanı 409 memuru kapsayan Toplu iş Sözleşmesi imzalandı. Maltepe Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen imza törenine, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP Maltepe İlçe Başkanı Zeynep Babacan, Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Tüm Bel-Sen İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Hıdır Demirtaş, DİSK Genel-İş Sendikası İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Nevzat Karataş, iş yeri sendika temsilcileri ve çok sayıda çalışan katıldı.

“Maltepe’de çalışmak ayrıcalıktır”

“Maltepe’de ve Maltepe Belediyesi’nde çalışmak her zaman ayrıcalıklı olacaktır” diyerek sözlerine başlayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bir köylü ve işçi çocuğu olarak, emeğin ne kadar yüce bir değer olduğunu çok iyi biliyorum. Biz size ne verirsek verelim azdır. Halkımızın vergisini, alın terinizin karşılığını adil bir şekilde sizlerle paylaşarak, sizlere daha rahat ve huzurlu bir ortamda sevdiklerinizle güzel bir yaşam kurmak gibi bir sorumluluğumuz var. Allah’a şükür, olanaklarımız bünyesinde sizlere en iyisini sunuyoruz. Emeğe karşı asla yanlış olmamalı. Çünkü emek en yüce değerdir. Bugün bu toplu sözleşme ile kimsenin yapmadığını biz yaptık ve emekçilerimize 6 ikramiye verdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yüzde 20,8 zam, 6 maaş ikramiye

İmzalanan sözleşme kapsamında memurlara yüzde 20,8 zammın yanı sıra, 6 maaş ikramiye verilecek. Sözleşmede, kadınlara 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, engelli çalışanlara ise 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde de ikramiye verilmesi de yer alıyor. Pek çok sosyal hakkı da beraberinde getiren sözleşme kapsamında 1 Mayıs Emek Bayramı’nda tüm memurlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın memurlar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ise engelli çalışanlar izinli sayılacak.

Mustafa Biçer