Mamaklı yetenekli gençler sahne tozu yutacak
ANKARA (AA) – Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Bakanlığı ile Mamak Belediyesi arasında, ilçede yaşayan yetenekli çocukların sahne sanatları alanında eğitilmesi amacıyla imzalanan "Sahne Sanatları Eğitim ve Uygulama Akademisi Projesi" iş birliği protokolünün Ankara'nın diğer ilçelerinde daha sonra da illerde uygulanacağını söyledi.
Yavuz, protokolün Mamak Kültür Merkezi'ndeki imza töreninde yaptığı konuşmada, yetenekli çocukları topluma sanat alanında kazandırmak istediklerini, bunun için ilçe genelindeki okullarda yetenek taramaları yapacaklarını söyledi.
Tiyatro atölyelerinde düzenlenecek eğitimlerde sanatçı eğitmenlerin yer alacağını ifade eden Yavuz, "Akademi öğrencilerine ve öğretmenlerine özellikle telif alanlarında bilgilendirici etkinlikler düzenleyeceğiz. Halk oyunları gibi keyifli alanlarda da eğitmen desteği vereceğiz. Bu faaliyetler sayesinde çocuklarımızın örnek başarılara imza atacağına inanıyorum." diye konuştu.
Projenin başarılı olması halinde ülke genelinde uygulanacağını dile getiren Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Program kapsamında eğitim alacak çocuklarımızın çok keyifli faaliyetlerini bu salonda izleme fırsatı bulacağız. Mamak Belediyesi ile geliştirdiğimiz bu proje inşallah Bakanlığımız için de bir pilot uygulama niteliğinde taşıyacak. Mamak'ta uyguladığımız bu pilot projeyi önce Ankara'nın diğer ilçelerine sonra da Türkiye'nin farklı illerinde uygulayacağız. Dolayısıyla burada elde edeceğimiz başarı bütün Türkiye için kıymetli olacaktır."
– "Kültür etkinliklere de ihtiyaç var"
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de eğitimin verileceği Eski Musiki Muallim Mektebi'nden geçmişte birçok ünlü sanatçı çıktığını hatırlatarak, proje doğrultusunda eğitilecek çocukların da gelecekte başarılı sanatçılar arasında yer almasını umduklarını söyledi.
Mamaklı çocukların yeteneklerini geliştirmek istediklerini belirten Köse, " Onlara bir ufuk kazandırarak daha güvenle hayata tutunmalarını sağlamak istiyoruz. Kültür, olmadan olmaz. İnsanın nasıl yemeğe ihtiyacı varsa kültürel etkinliklere de ihtiyacı vardır." ifadelerini kullandı.
Törene, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ve Mamak Kaymakamı Ziya Polat da katıldı.
-
Çubuklu judoculardan 10 madalya
-
ATSO Başkanı Göktaş, 2019 yılını değerlendirdi
-
Mamaklı yetenekli gençler sahne tozu yutacak
-
Eskişehirspor Başkanı Akgören: “Sekidika için bir Anadolu kulübüyle anlaşmıştık, menajeri razı edemedi”
-
Beyşehir'de ulaşıma kapalı yol kalmadı
-
Başkan Arı'dan, Nevşehir Kalesi ve çevresinin yenileme alanı kararına teşekkür
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.