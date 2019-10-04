Mamak'ta çocuk konuk evleri açılacak
ANKARA (AA) – Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, başkanlık konutunu ve yakınındaki bir başka evi öksüz ve yetim çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bütün donanımlarını sağlayarak Çocuk Konuk Evi'ne dönüştürdüklerini belirtti.
Köse, belediye meclisi gündemine çocuk konuk evlerinin kurulmasına ilişkin konuyu taşıdı.
Meclis üyelerine bilgi veren Köse, şunları kaydetti:
"Mobilyasıyla mutfağıyla ihtiyaçlarının tamamını şu anda sağladık, hazır olarak bekliyor. Süreç içerisinde sıkıntıya giren çocuklarımızın aileleriyle temaslar kurduk. İnşallah burada alacağımız karar sonrası çocuklar misafir edilmeye başlanacak. Bu süreçte siz değerli meclis üyelerimizle beraber olmak istiyoruz, destek bekliyoruz. Sizlerle beraber yavrularımıza sahip çıkalım istiyoruz."
Konuşmanın ardından meclis üyeleri de söz alırken, sonrasında mecliste çocuk konuk evlerinin kurulması kararı alındı.
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