Mamak'ta sağlık taraması
ANKARA (AA) – Mamak Belediyesi 2019'un altı ayında, ilçe sınırları içerisinde yaşayan 3 bin 225 hastaya sağlık hizmeti ulaştırdı.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yaptığı açıklamada, evde sağlık hizmetinin sosyal belediyeciliğin önemli uygulamalarından biri olduğunu ifade etti.
Mamak'ın en ücra noktalarına kadar götürülen bu hizmetten vatandaşların oldukça memnun kaldığını ifade eden Köse, "Yatağa bağımlı, kimsesiz, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın tedavilerini gerçekleştirerek onları yalnız bırakmıyoruz." dedi.
Evde sağlık hizmeti kapsamında hastalardan, kan alımı, muayene, enjeksiyon, pansuman, serum, sonda takımı, kan şeker ölçümü, kolostomi bakımı yapılıyor. Ayrıca ihtiyacı olan hastalara yönelik mama, hasta bezi, yatak koruyucu, havalı yatak ve tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor.
Uzman ekipler tarafından yürütülen sağlık hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, doğrudan Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne müracaat edebilecekleri gibi 444 0 149 Mamak Çözüm Merkezi’ni de arayarak hizmet talebinde bulunabiliyor.
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Mamak'ta sağlık taraması
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