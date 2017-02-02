Mamasın baraj gölünün yüzeyi buz tuttu

AKSARAY (AA) – Aksaray’da soğuk hava nedeniyle Mamasın baraj gölünün yüzeyi buzla kaplandı.

Aksaray kent merkezi ve bağlı ilçelerde günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte bu gece hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece ölçüldü.

Aksaray’ın 12 kilometre doğusundaki Uluırmak Çayı üzerine yapılan ve hem sulama hem de içme suyu olarak yararlanılan Mamasın baraj gölünün yüzeyi de buz tuttu.

Gölün yüzeyinin donması, güzel görüntüler oluştururken, bazı vatandaşlar buz tutan göl üzerinde yürüdü, fotoğraf çektirdi.

Yöre halkının balıkçılık yaptığı gölde bazı tekneler de yaklaşık 15 santimetre kalınlığındaki buz kütlesine gömüldü.

– “Uzun yıllardır ilk defa kış bu kadar zor geçiyor”

Merkez Gökçe köyünün sakinlerinden 52 yaşındaki Arif Ulu, son yılların en soğuk günlerini yaşadıklarını söyledi.

Gölün kent ve köy için çok önemli olduğunu ifade eden Ulu, “Göl en son 20 yıl önce donmuştu. Yürüyerek gölün karşısına yürümüştük. Uzun yıllardır ilk defa kış bu kadar zor geçiyor. Burada balıkçılık yapanlar var. Maalesef buzdan dolayı ağlarını atamadılar. Geçtiğimiz yıllarda kuraklık hat safhadaydı fakat bu yıl gölün su seviyesinde gözle görülür artış var. Bu da bizleri çok mutlu ediyor.” diye konuştu.