Mamaslina.com, sektörde hızla büyüyor

İSTANBUL (AA) – Mamas Lina Kurucusu Pınar Yılmaz Barman, "Mamaslina.com 3 yaşında olmasına rağmen çok hızlı bir büyüme gerçekleştirdi. En büyük gücümüzü annelerimizden alıyoruz. Bugün birçok evde Mamas Lina ürünleri çocuklarımızın üzerinde bulunmaktadır." dedi.

Barman yaptığı yazılı açıklamayla, tüketicilerin online alışveriş alışkanlıkları ve şirketinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İnternetten alışveriş yapan kişi sayısının geçen yıl 7,6 milyon artarak 39,3 milyona ulaştığını aktaran Barman,Türkiye'de internet alışverişlerinin yüzde 40'ın üzerinde büyüme ile seyrettiğini kaydetti.

Geçen yıl internet alışveriş hacminin 60 milyar TL'nin üzerine çıktığını anımsatan Barman, her 20 alışverişten 1'inin online gerçekleştiğini kaydetti.



Online alışverişte ilk sırayı tatil/seyahat alırken ardından giyim sektörünün geldiğini belirten Barman, Mamas Lina'nın da bu alanda faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Barman şunlara dikkati çekti:

"Mamaslina.com 3 yaşında olmasına rağmen çok hızlı bir büyüme gerçekleştirdi. En büyük gücümüzü annelerimizden alıyoruz. Bugün birçok evde Mamas Lina ürünleri çocuklarımızın üzerinde bulunmaktadır. Tamamıyla niş bir alana hitap ediyoruz. Sektör lideri olma yolunda hızlı adımlar atıyoruz. Anne duygusu ve hassasiyeti ile müşterilerimize dokunuyor ve onlara en doğru ürünleri ulaştırma çabasında oluyoruz.

Bugün 81 ile internet üzerinden yaptığımız satışlar ile ulaşıyoruz. 45 kişilik ekibimiz ile bir aile olduk ve muhteşem bir sinerji gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde Pazar yeri formatı ile yeni markamızın lansmanını gerçekleştireceğiz. Böylelikle tüm çocuk giyim satıcıları ile alıcılarımızı bir araya getireceğiz. Amacımız çocuk giyim alanın da Türkiye’nin en büyük ve en güvenilir markası olmak."

– "Markamızın lansmanını yaparak bu pazarda yer alacağız"

Barman, insanların her zaman kendi ihtiyaç ve taleplerine önem verilmesini önemsediğini ifade ederek, müşterilerini çok iyi tanımlama yaparak doğru ürün ile buluşturduklarını belirtti.

e-ticarette birçok firmanın bulunduğunu ve aynı ürünleri satan birçok satıcı bulunduğunu aktaran Barman, şöyle devam etti:

"Yükselmemizin en önemli noktası müşteri memnuniyeti ve iletişime önem vermemizdir. E-ticaretten beklenenler; hızlı teslimat, ürün çeşitliliği ve önemlisi kalite ürünü uygun fiyat ile buluşturmaktır. Kullanıcıların büyük bir kısmı, bu beklentilerden en az ikisini, hatta mümkünse tamamını karşılayan e-ticaret firmalarından alışveriş yapmayı tercih ediyor.

Bu noktada pazaryeri olarak adlandırılan platformlar da öne çıkıyor. Küçük bir kullanıcı grubu ise bu benzer ürünler yerine daha az bulunabilen ürünleri satın almayı tercih ediyor. Gelecek 10 yıl içerisinde ise bu özel ürün arayan küçük kesimin giderek genişleyeceği ve e-ticaret sitelerinin de bu yeni kitleye hitap edecek özel ürünleri satışa sunacağı öngörülüyorum. Bizde önümüzde süreçte yeni markamızın lansmanını yaparak bu pazarda yer alacağız."