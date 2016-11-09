Mamur'un Kutlu'dan özür dilediği iddiası

KAYSERİ (AA) – Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, kulüp başkanı Recep Mamur’un kendisinden özür dilemesi sonrasında istifa kararından vazgeçtiğine yönelik iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Kadir Has Tesisleri’nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kutlu, ligde 10. haftada oynan Osmanlıspor maçının ardından istifa kararı aldığını ancak kulüp başkanı Mamur ile görüşmesinin ardından bu kararından vazgeçtiğini ifade etti.

Bir gazetecinin Mamur’un kendisinden özür dilediği ve ardından istifa kararından vazgeçtiğine yönelik haberler çıktığını belirtmesi üzerine Kutlu, iddiaları yalanladı.

Özür dileme haberini büyük üzüntüyle öğrendiğini aktaran genç teknik adam, şöyle devam etti:

“Ben maçtan sonra yayıncı kuruluşa çok değerli bir başkanımız olduğunu, başkanımızla konuşup karar vereceğimizi söylemiştim. Ben de fevri davranmış olabilirim. Bir kere ortada başkanın özür dilemesini gerektirecek bir şey yok, öyle bir şey söz konusu değil. Recep Mamur futbola 30 yılını vermiş çok değerli başkan. Hiç alakası yok, öyle bir şey olmadı. Sadece benim maçtan sonra başkanımla ufak bir görüşmem oldu. Sonra göreve devam kararı aldık. Biz başkanımızın düşüncelerini aldık, biz de kendi düşüncelerimizi söyledik. Recep Mamur çok değerli bir adam. Kimsenin kimseden özür dilemesini gerektirecek bir durum yok.”

Kayserispor’da çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Kutlu, “Kayserispor’u bırakmak zor bir karar. Çünkü bu takıma geçen yıldan beri çok büyük emek veriyoruz. Çok iyi takımımız, çok iyi başkanımız var. Şehri, taraftarı seviyoruz.” diye konuştu.

Kutlu, liglere milli maçlar dolayısıyla verilen arayı en iyi şekilde değerlendirerek, 11. haftadaki Gençlerbirliği maçına en hazır şekilde çıkacaklarını sözlerine ekledi.