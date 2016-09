Mamut fosillerinin çıktığı bölgenin sit alanı olması talebi

Konya’nın Ereğli ilçesine ast Zengen Mahallesi’nde takriben 2 buçuk milyon sene önce yaşadığı tahmin edilen mamuta ait çene dişleri olan fosilin bulunmasının ardından bölgenin sit alanı olması isteniyor.

Ereğli ilçesine bağlı Zengen Mahallesinde takriben 2, 2 buçuk milyon yıl öncesine ait birçok mamut fosili bulunuyor. Yaklaşık 3 ay önce Zengen Mahallesi’nde bulunan kum ocağında takriben 2 buçuk milyon sene öncesine ait mamuta ait çene dişleri fosili bulundu. Çoğu fosilin bulunduğu bölgeden karayolları için kumların alınması mamut fosillerine hasar verdiği belirtildi. Daha önce birinci derece sit alanı ilan edilen bölgeden daha sonra sit alanı olmaktan çıkarıldığını ve her tarafta kum alınmaya başladığını söyleyen Eski Zengen Belediye Başkanı ve Psikolog Hüseyin Kaya, bölgenin her yerde sit alanı olmasını istediklerini söyledi.

“Her alınan otomobil kumda onlar fosil çıkıyor”

Tarihi dokuya sahip çıkmak namına birçok çalışma yürüttüğünü açıklayan Kaya, yapılan kazılarda şimdiye değin rastladığı mamut fosillerini Ereğli Müzesine teslim ettiğini belirterek, “Burası bir kum ocağı. Uzun yıllardır buradan bazı kemikler çıkıyordu. Belediye Başkanlığım döneminde Insanbilim Uzmanı arkadaşlara gittim. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Bölümünden bir ekip getirttik. Çıkan kemiklerin takriben 2, 2 buçuk milyon sene önce yaşadığı tahmin edilen mamutlara ait olduğunu söylediler. Biz de bu kapsamda sit alanı edilmesi için bir egzersiz yaptık. Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ile görüştük. Sağ olsunlar burayı birinci derece sit alanı ilan ettiler ve o süreçte kum almayı durdurduk. daha sonra tekrar bir kazı yapılsın istedik. Ayrıca buranın geçmişi keza de insanlık tarihine ışık tutacak bilgilere ulaşılacağını düşündük, Oysa maalesef o kazılar yapılmadı. Daha Sonra Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Çevre Bakanlığına devredilince yeniden buradan karayolları kum almaya başladı. Her alınan araba kumda onlarca eski kalıntı çıkıyor. Dile kolay 2 milyon ile 2 buçuk milyon yıl aralarında değişen bir tarihe sahip bunlar. Kesinlikle küçümsenemeyecek bir tarih burası” dedi.

“Antropologlar gelsin ve kazılar yapılsın”

Bölgenin her yerde sit alanı bildiri edilmesini isteyen Kaya, “Buradan kum elde etmek karayolları ve vatandaşlara yasaklansın. Antropologlar gelsin ve kazılar yapılsın. Hatta daha önce gelen Antropologlar birincil insanın Afrika’dan dünyanın dört bir yanına dağıldığını ve buranın ise Asya’ya gidenlerin göç yolu üstünde olduğunu söylemişlerdi. Burada bulunacak olan bir insan kemiğinin en fena şartlarda 1.8 milyon takvim bir kemik olacağını, o kemiğin bulunduğunda ise buranın tarihinin değişeceğini hatta dünyanın bütün belgesel kanallarının ilgisinin buraya yöneleceğini söylemişlerdi. İnanıyorum oysa burada o herif kazılar yapıldığında kuşkusuz bu herif kemikler ve fosiller bulunacaktır. En kısa sürede devletimizin bu işe el atmasını istiyoruz” diye konuştu.

Kaya son olarak bölgede yaşamış insanların aklıselim olduğunu ve burada yer alan mamut fosillerinin Ereğli Müzesine teslim ettiklerini sözlerine ekledi.