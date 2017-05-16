Manavgat Şelalesi 13 günde tanınmaz hale geldi

Oymapınar ve Manavgat Barajlarının su seviyesinin kesintisiz değişmesinde etkili olduğu belirtilirken şelaleye gelen vatandaşlar da gördükleri görüş karşısında şaşkınlık yaşadı. Kış aylarında çoğu kez su seviyesinin düşmesi nedeniyle yosunlar ortaya meydana çıkan, şelalenin taşları üstünde insanların karşıdan karşıya geçtiği Manavgat Irmağında su seviyesi yine benzer manzaraya sebep oldu.

Nisan ayı sonunda su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Manavgat Şelalesi ilk kez edinmek üzere ırmak kenarında yer alan tesislerin ırmak kenarında kalan bölümleri sular altında kalmıştı. Aradan geçen 10 günde ise az daha kara parçasına dönen Manavgat Şelalesi, misafirlerini de bu şekilde karşıladı. Irmak kenarındaki işletme sahipleri, su seviyesinin yükselmesinin sebebinin baraj göllerinde yüksek miktarda su tutulması ve geçtiğimiz hafta yüksek kesimlere yağan karların erimeye başlaması olduğunu söylerken, seviyenin düşmesinin ise Manavgat ve Oymapınar barajlarında tutulan sudan kaynaklandığı ileri sürüldü.

Antalya bölgesine düzenlenen okul gezilerine katılan öğrencilerin uğrak noktalarının başında yer alan Manavgat Şelalesi, öğrenci grupları kadar ziyaret edilirken, öğrenciler gerek kişisel gerekse gruplar halinde debisi düşük şelale önünde anı fotoğrafı çektirmeyi ihmalkârlık etmediler.

Arif Kaplan

