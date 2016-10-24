Manavgatta orman yangını

Edinilen bilgiye takriben, Manavgat’ın Evrenseki Mahallesi ile Kalemler Mahalleleri arasında Seki Kümevler mevkiinde ağaçlık alanda hemen şimdi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 yangın söndürme helikopteri, 7 arozöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Takriben bir saatlik çalışmanın peşinde yangın kontrol altına alındı.

Yangında, kızılçam ağaçların bulunduğu 1 hektarlık bölge hasar gördü

Arif Kaplan