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Manavgatta orman yangını

Edinilen bilgiye takriben, Manavgat’ın Evrenseki Mahallesi ile Kalemler Mahalleleri arasında Seki Kümevler mevkiinde ağaçlık alanda hemen şimdi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

24 Ekim 2016 Pazartesi, 17:23
manavgatta-orman-yangini

Edinilen bilgiye takriben, Manavgat’ın Evrenseki Mahallesi ile Kalemler Mahalleleri arasında Seki Kümevler mevkiinde ağaçlık alanda hemen şimdi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 yangın söndürme helikopteri, 7 arozöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Takriben bir saatlik çalışmanın peşinde yangın kontrol altına alındı.
Yangında, kızılçam ağaçların bulunduğu 1 hektarlık bölge hasar gördü  

Arif Kaplan

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