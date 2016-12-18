Manchester uçağı İstanbula acil iniş yaptı

Edinilen bilgiye takriben Güney Kıbrıs’ın Baf Milletlerarası Havalimanı’ndan İngiltere’nin Manchester şehrine gitmek üzere havalanan EasyJet havayollarının U21974 sefer sayılı uçağı Türkiye hava sahası üzerindeyken yolculardan biri bir anda rahatsızlandı. Yolcunun, kan basıncı düşmesine emrindeki olarak nefes alıp vermekte zorlanması üstüne pilot en yakın meydan olan Atatürk Havalimanı’na acele iniş kararı aldı. Atatürk Havaalanı Hava Denetim Kulesiyle irtibata geçen pilot iniş için izin istedi. Saat 17.45 sıralarında İstanbul’a inen uçağa gelen sağlık ekipleri rahatsızlanan yolcuya zorunlu müdahaleyi yaptı.

Rahatsızlanan yolcunun sağlık durumu durumunun iyi olduğu öğrenilirken afiyet sorununun giderilmesinin ardındaki uçak Manchester’a gitmek üzere akşam saatlerinde bitmiş havalandı.