Manisada 2.5 metrelik yayın yakalandı

Demirköprü Barajı’nda balıkçı Hüseyin Yumuşak Başlı tarafından yakalanan 2 metre 44 santim boyunda ve 110 kilogram ağırlığındaki dev yayınlama balığı ise ilçedeki Kayalar Balıkçılık göre satın alındı.

Dev yayınlama balığının ağ yöntemi ile yakalandığını belirten işyeri sahibi İbrahim Hemitli, “Bu büyüklükte bir yayın balığını yakalamak gerçekten fazla baskı. Balıkçı arkadaşlarımızın ağına takılan yayınlama balığı, diğer arkadaşların yardımı ile kayığa çıkarılabilindi. İşyerimizde sergilenen balığa da vatandaşlar yoğun alaka gösterdi” dedi.

Demirköprü Barajına akşam attıkları ağlarına, dev yayın balığı takıldığını görür görmez şaşkına döndüklerini vurgulayan balıkçı Hüseyin Yumuşak Başlı ise Baraj gölünde 200-250 kilogram ağırlığında yayın balıklarının mevcut olduğunu söyledi. Büyük balıkları yakalamanın şiddet olduğunu belirten Yumuşak Başlı, “Bu büyükleri tutmak için malzemelerin çok sağlam ve dirençli olması lüzumlu. Bir gün daha büyük balıkları da yakalayacağımıza inanıyoruz. Bu balıklar etçil olmasından dolayı fazla artı büyüyebiliyor” dedi.

Behzat Akcan