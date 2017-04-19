Manisa’da deprem oldu | Manisa deprem büyüklüğü kaç

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Zelzele Araştırma Enstitüsü verilerine tarafından saat 19:44’te merkezi üssü Manisa’nın Şehzadeler İlçesi’ne emrindeki Yeşilköy Mahallesinde Richter Ölçeği’ne tarafından 4 büyüklüğünde, yerin 5 kilometre aşağı zelzele meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Zelzele Araştırma Enstitüsü verilerine tarafından saat 19:44’te merkezi üssü Manisa’nın Şehzadeler İlçesi’ne tabi Yeşilköy Mahallesinde Richter Ölçeği’ne kadar 4 büyüklüğünde, yerin 5 kilometre altında deprem meydana geldi.