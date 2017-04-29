Manisa’da geceyi aydınlatan fener alayı

Manisa’nın 5 yüzyıllık köklü geleneği Milletlerarası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri çerçevesinde fener alayı düzenlendi. Sultan Camii önünde başlayan fener alayına Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve eşi Şeyda Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, büyükşehir belediyesi daire başkanları, dernek başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yurt dışından gelen konuklar ve vatandaşlar katıldı. Yoğun ilginin olduğu yürüyüşe Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan gibi tarihi kişileri canlı heykel olarak sunan soğuk heykel atölyesi sanatçıları da eşlik etti. Manisa caddelerinde yürüyen kalabalık, ellerinde meşalelerle kente neredeyse bayram havası yaşattı. Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren fener alayı, renkli görüntülere sahne oldu.

Insanlar oyunu ekiplerinden muhteşem gösteriler

Yürüyüş sonrası Cumhuriyet Meydanı’nda “Milletlerarası Irk Dansları” gala gecesi düzenlendi. Geceye, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de katıldı. Programda şenlik dahilinde 10 öbür ülkeden Manisa’ya gelen insanlar oyunu ekipleri, Manisalılara unutulmaz bir görsel şölen sundu. Ülkelerinin geleneksel kıyafetleriyle sahnede performanslarını sergileyen ekipler, kendilerini izleyen Manisalılardan büyük beğeni topladı.

Önder Aydınlatılmış