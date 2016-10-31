Manisalı şehide vefa

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı’ya emrindeki Büyükbelen Mahallesi’nde mezarı bulunan Şehit Mustafa Özoğul’un şehitlik mezarını yaptı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şubesi’nden gelen istek üzerine harekete geçen ekipler şehitlik mezarı için çalışmalarına hemencecik başladı. Gerçekleştirilen çalışmaları yakından peşine düşüp takip eden Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şube Başkanı Adnan Kaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalışmalarla şehitlerimizi ve şehit ailelerini yalnız bırakmadığını dile getiren Kaya, “Cengiz Başkanımız yanımızda olduğunu bir kere daha gösterdi. Ayrıca şehidimizin mezarının civarda da düzenleme başvurusunda bulunduk. Başkanımız da tekrar gereken neyse yapılacağını açıklama etti. Kendisine bir kere daha teşekkür ederiz” dedi.