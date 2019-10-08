Mansur Yavaş'tan ABD Başkanı Trump'a tepki
ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bizler, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri olarak diyoruz ki Türkiye'yi hadsiz bir şekilde tehdit etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Türkiye'nin kimseden korkacak hali de yoktur." dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı ikinci oturumu, Yavaş başkanlığında yapıldı. Oturumda, meclise sunulan başkanlık yazıları içerisinde yer alan öğrencilere ücretsiz çorba dağıtımı, Belediyenin Kadın Konukevlerinde kalan kadınlar ve çocuklara verilen yardım ücretlerinin artırılması, AŞTİ'deki tuvaletlerle ilgili tüm iş ve işlemleri EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılması ve ASKİ'ye projelerinde kullanmak üzere 350 milyon lira kredi alınması maddeleri görüşüldü.
– "Türkiye'nin kimseden korkacak hali de yoktur"
Önergelerin oylanmasından önce bir konuşma yapan Yavaş, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşamki Türkiye'ye yönelik Twitter mesajlarına tepki gösterdi. Yavaş, şöyle konuştu:
"Türkiye devletini muhatap aldı ve hedefine koydu. Bizler Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri olarak diyoruz ki Türkiye'yi hadsiz bir şekilde tehdit etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Türkiye'nin kimseden korkacak hali de yoktur. Çünkü Türkiye bildiğiniz gibi böyle zor dönemlerde kurtuluş harbinden daha öncesinde ve daha sonrasında bir ve beraber olmasını her zaman göstermiştir. Bir ve beraber olarak içerisinde en ufak bir muhalif ses çıkmadan eğer yapabilecekleri bir şey var ise Türkiye devletine karşı Türkiye'deki 82 milyon ferdin tümünün karşısında olduğunu bilmesini isteriz. Trump'ı saygı göstermeye davet ediyoruz."
Meclis'in dünkü oturumda bazı çalışanlarının işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin yaşanan tartışmalardan dolayı Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, karşılıklı olarak özür diledi.
Yavaş daha sonra Kazakistan'daki planlamış çalışmaları nedeniyle meclisin üç ve dördüncü oturumuna katılamayacağını ifade etti.
Yavaş'ın yerine meclise başkanlık eden Ünal, ilgili önergeleri oylatarak, meclisin ekim ayı üçüncü oturumunun yarın saat 18.00'de yapılacağını söyledi.
-
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ergun:
-
Çankırı'da otomobil traktörün römorkuna çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
-
Traktörün arkasındaki tarım aletine çarpan kamyonet devrildi: 3 yaralı
-
Mansur Yavaş'tan ABD Başkanı Trump'a tepki
-
Başkan Arı görev süresini değerlendirdi
-
Balkan üçüncüsü Sarıçiçek memleketinde törenle karşılandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.