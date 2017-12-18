Mantar üreticileri kredi bekliyor
Burhaniye’de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği kursa 5’i kadın 13 kişi katıldı. 192 saat ders gören vatandaşlar, kavak kütüklerine istiridye mantarı ekimi yaptı. Ayrıca, kaynatılan samanlar ekim yapıldıktan sonra torbalara dolduruldu. 20-25 derecelik sıcaklıkta mantar çıkmaya başlayacağını anlatan Ziraat Teknikeri Ekrem Sağdıç, ekim yapılan kavak kütüklerinden 5 yıl süreyle mantar elde edileceğini söyledi. Kursa katılan vatandaşlarda, ticari anlamda üretim yapacaklarını ve kredi desteği sağlanmasını istediler.
Kursiyerlere mantar ekimini gösteren Ziraat Teknikeri Ekrem Sağdıç,” Kavakları 50 santimetre halinde kestik. 5’er santim üzerinde de kapak çıkardık. Kavaklarımızın kenarlarına bir parmak kalınlığında talaşlar sıraladık. Sonra su verdik ve misellerimizi getirip orta yerlerine koyduk. Etraflarını da bantlarla sardık. Bundan sonra 20-25 günlük kuluçka dönemi başlıyor. 20-25 derecede ısıda, 20-25 günde miseller saracak. Böylelikle de kuluçka dönemi bitmiş olacak. Ondan sonra bunların naylonlarını bantlarını sökerek üretim yerlerine koyacağız” dedi.
Mantar işini ticari boyutta yapmak istediğini anlatan ve kredi olanağı sağlanmasını isteyen Aliye Balcı’da,”Biz bunu ticari yapmayı düşünüyoruz. Fakat uygulama alanlarımız olmadığı için kendi imkanlarımızla yapmaya çalıştık. Bu gün istiridye mantarının dikimini yaptık. Fakat kültür mantarı, hijyenik bir ortam istediği için ve bizim de böyle uygulama alanlarımız olmadığı için devletten yardım bekliyoruz. Ev hanımlarının da yapabileceği çok güzel bir iş olduğu için kredi imkanlarının sunulmasını istiyoruz” dedi. Ayşe Demir ise,” Evimize katkıda bulunmak için bu işi öğrenmeye karar verdik. Bunları yapıp evimize katkıda bulunmak, çoluk çocuğumuza bir imkan sağlamak istiyoruz. Eğer devlet bize destek verirse, bu işi ilerletmek istiyoruz. Girişimciliğimizi öne çıkartıp evde boş oturmak istemiyoruz” dedi.
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