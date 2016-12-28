Mantar yetiştiriciliği ve sürü yönetimi kursları için kura çekildi

SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesinde mantar yetiştiriciliği ve sürü yönetimi kurslarına katılacak 50 kişi için kura çekildi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi Seminer Salonu’nda düzenlenen kura çekimine 134 kişi katıldı.

Çalışma ve İş Kurumu temsilcisi Umut Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 gün sürecek kurslar için 50 kişinin kurayla belirlendiğini söyledi.

Kurs süresince kursiyerlere günlük 20 lira destek verileceğini aktaran Keskin, kursiyerlere başarı diledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir ise kursa katılmaya hak kazanamayanların müracaatları doğrultusunda başka bir kurs açabileceklerini, ancak açılan kursta maddi destek verilmeyeceğini ifade etti.