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Mardin-Diyarbakır karayolunda kaya kütlesi tehlikesi

Her gün binlerce aracın geçtiği Mardin-Diyarbakır karayolunun 10’uncu kilometresinde eğreti vaziyette duran devasa kaya kütlesi, yoldan geçen sürücüler ve vatandaşlar için büyük tehlike oluşturuyor.

04 Mayıs 2017 Perşembe, 13:04

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Her gün binlerce aracın geçtiği Mardin-Diyarbakır karayolunun 10’uncu kilometresinde eğreti vaziyette duran devasa kaya kütlesi, yoldan geçen sürücüler ve vatandaşlar için büyük tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar, dağın yüksek yamacında bulunan kayanın yağışlı geçen günlerin arkasında ısınan havanında etkisiyle yumuşayan topraktan koparak yola düşmesinden endişe ediyor. Her gün benzer yolu kullanan sürücüler, ara sıra güvenli olmayan anlar yaşadıklarını, kayaların her an düşme tehlikesinden nedeniyle fazla korktuklarını ifade ederek, yetkililerden bir lahza önce gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Büyük tehlike saçan devasa kaya kütlesinin yola düşmeden yetkililerin konuyla ilgili bir an önce çözüm bularak çalışma başlamalarını isteyen sürücülerden Nurettin Çokan, “Mardin-Diyarbakır karayolunu kesintisiz kullandığımız için tepedeki taş kütlesi dikkatimizi çekti. Taş düşmek üzere, altı ayrıntılarıyla boşalmış. Bu taşın düşme ihtimali fazla yüksek, bu yüzden buna bir tedbir alınması gerekir diye düşünüyorum. Buradan yetkililere sesleniyoruz ve onlardan bu taşın bir lahza önce indirilmesini istiyoruz. Şuanda yol çalışması var, bu taşın aşağıya indirilmesi için fırsattır. Eğer taş düşürülse yol bozulmaz ve ikinci bir harcama çıkmaz. Yetkililer, bu kocaman taşı aşağıya indirmesini istiyoruz” dedi.  

Mehmet Salih Belirgin

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