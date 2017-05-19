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19 Mayıs 2017 Cuma

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Mardin toz bulutu altında

Suriye üzerinden adaleli rüzgarın etkisiyle taşınan toz kütlesi, Mardin ve ilçelerinde etkin oldu.

19 Mayıs 2017 Cuma, 21:22

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Suriye üzerinden adaleli rüzgarın etkisiyle taşınan toz kütlesi, Mardin ve ilçelerinde etkin oldu. Toz aşımı nedeniyle günlük hayat negatif etkilenirken, meteoroloji yetkilileri, havanın kapanmasına yol açan toz bulutunun Mardin genelinde etkili olacağını ve yağmurun etkisiyle de gece baştan başa devam edeceğini söyledi. Etkili olan toz bulutu kenti kızıla da boyadı.

Mardin Afiyet Müdürü Dr. Mehmet Derviş, toz bulutları sebebiyle solunum yolları rahatsızlıkları bulunan vatandaşların dışarı çıkmaması uyarısında bulundu.  

Mehmet Salih Keskin



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