Mardin'deki terör saldırısı

KONYA (AA) – Mardin’de PKK’lı teröristlerin tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Enes Kaya’nın naaşı Konya’ya getirildi.

Şehidin cenazesi, Konya Havalimanı’nda Vali Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekili Uğur Kaleli, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Kaya’nın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Bu sırada tekerlekli sandalyeye alınan şehidin annesi Gülcan Kaya, oğlunun tabutunun arkasından, “Küçük kuzum, biricik evladım, nereye gidiyorsun” diyerek gözyaşı döktü.

Ayakta durmakta zorlanan baba Şükrü Kaya’yı ise yakınları teselli etti. Şehidin kız kardeşi Nazik Kaya da gözyaşı döken aile bireylerine, “Ağlayarak hainleri sevindirmeyin. Gözyaşlarınızı içinize akıtın, dik durun” diyerek metanetli olmalarını istedi.

Şehidin naaşı, Ilgın ilçesi Beykonak Mahallesi’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedilecek.