Mardin'deki terör saldırısı

KONYA (AA) – Mardin’de PKK’lı teröristlerin tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Enes Kaya’nın naaşı, memleketi Konya’nın Ilgın ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Kaya’nın cenazesi, helallik alınmak üzere ilçeye bağlı Beykonak Mahallesi’ndeki babaevine getirildi.

Burada, şehidin babaevinin duvarına, kırmızı beyaz renklerle çizilen ay-yıldız Türk bayrağı motifi dikkati çekti. Türk bayrağı motifinin, 2 yıl önce şehit Kaya tarafından yapıldığı öğrenildi.

Daha sonra şehidin naaşı, tekbirlerle mahalle meydanına getirildi. Şehidin annesi Gülcan Kaya, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü, dua etti.

Şehidin kız kardeşi Nazik Kaya da annesini, “Ağabeyim ağlamamamızı isterdi, ağlamayın. Lütfen anne, güçlü dur.” diyerek teselli etti.

Baba Şükrü Kaya da oğlunun tabutuna dokunarak, “Yavrum nereye gidiyorsun, seni böyle al tabutun içinde mi görecektim.” dedi. Baba Kaya’nın bu sözleri çevredekileri gözyaşlarına boğdu.

Şehit Kaya’nın cenazesi, Konya Müftüsü Pro.f Dr. Ali Akpınar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya Milletvekilleri Hacı Ahmet Özdemir, Hüsniye Erdoğan, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.