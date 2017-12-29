Mardin’e bir milyar 200 milyon liralık yatırım

Mardin’in Midyat ilçesinde toplamda 171 kilometre olarak hizmet vermeye başlayan yolun açılışına Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ve AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, Türkiye Gençlik Eğitim Vakfı Midyat Temsilcisi Zeki Çiçek ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.

Program bitirilen Söğütlü, Acırlı, Çavuşlu, Düzova mahallelerini ziyaretleri ile başlarken Gelinkaya Mahallesi’nde yolların açılışı gerçekleştirildi. Programda bölge sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı Mardin Büyükşehir Belediyesine, Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mustafa Yaman’a teşekkür ettiler.

“Şehit Fatih Yeniay anıldı”

Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, “Belki hatırlayacaksınız. Mart ayında şehidimiz Fatih Yeniay için buraya gelmiş ve neler yapabileceğimizi burada konuşmuştuk. O gün ne konuştuysak bugün hepsini yerine fazlasıyla getiriyoruz. Bu vesileyle Fatih Yeniay şehidimiz nezdinde tüm şehitlerimizi yat ediyorum” dedi.

Mardin’in hikayesini hep birlikte yazdıklarını belirten Yaman “Eskiden köy hizmetleri vardı. Muhtarlar alt yapı ve yol için müdüre giderdi. Müdür bölge müdürüne topu atardı, oda üst makama atardı. Fakat sıkıntılar bitmezdi. Stabilize yol bile bizler için önemliydi. Fakat şimdi ise ülkemizin ve şehrimizin hikayesini yazıyoruz. Bizlere Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz ve ilimizde bulunan herkes desteklerini vermektedir. Bundan dolayı mutluyuz” diye konuştu.

2017 yılında bir milyar 200 milyon yatırım yapıldı

Yapılan yatırımlar hakkında açıklama yapan Yaman, şunları kaydetti:

“Biz 650 milyon lira borç almıştık. 90 milyonunu ödedik. 470 milyon TL büyükşehir belediyesi olarak hizmet ettik. Bakanlıklarımızın desteği ile bir milyar 200 milyon lira yatırım yaptık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2018 yılının programını yapıyoruz. Artık çıta yükseldi. Sıcak asfaltın dışında hiçbir yolu vatandaşlarımız kabul etmiyor. Bu nedenle programımızı yaptık. 2018 yılında yeni rekorlar kırarak sıcak asfaltta zirve yapacağız. 500 nüfus ve üzerinin içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarını da başlayarak bitireceğiz. Taziye evleri konusunda 100 tanesinin ihalesini yaptık. 40 bitti bu sayede 340 sayısına ulaştık. 200 adet daha yapacağız”

“Mardin’de artık kimse kimsesiz değil”

Şehirde kapı kapı dolaşarak vatandaşların sorunlarıyla bire bir ilgilendiklerini kaydeden Yaman, “55 personelimiz şu an Kızıltepe de ev ev geziyor. Girmediğimiz ev kalmayacak. Dokumadık gönül bırakmayacağız, diyerek kapı kapı geziyoruz. Cumhurbaşkanımız artık bu ülkede hiç kimse kimsesiz kalmayacak, demişti. Biz de o doğrultuda çalışıyoruz. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza Başbakanımıza, hükümetimize, devletimize, kaymakamlarımıza ve bizlere her zaman destek olan hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, “Bugünün benim için duygusal anlamı var. Hayatım Gelinkaya’da başladı ve eğitim hayatımın bir kısmını bu köyde geçirdim. Bugün bu nedenle heyecan duyuyorum. Buraların daha büyük hizmetlere layık olduğunu biliyoruz ve bunun için çaba veriyoruz. Mardin de belediyelerimizin bazıları kayyumla yönetiliyor. Ama seçimler ile birlikte gerçek sahipleri olan partili belediyelerimizle buluşacak. Sayın Valimiz bir yandan Valilik bir yandan da çok kötü bir şekilde teslim aldığı belediyeyi hizmetleri ile mutlu eden bir Vali’dir. Devlet hafızasına geçecek bir çalışma yapmaktadır” ifadesini kullandı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, Mardin’in muhteşem yollara kavuştuğunu söyledi. Vatandaşın daha önce hayal edemediği yollara kavuştuğunu kaydeden Başkan Eri, “Muhteşem yollara kavuştuk. Daha önce hayal edemeyeceğimiz yollarımız var. Artık 2001 de AK Parti temelleri atılırken genel başkanımız hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirtmişti. Şimdi buraya baktığımızda hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını görüyoruz. Bu vesileyle bu hizmetleri yapan Sayın Valimiz ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’a teşekkür ederiz” dedi.

Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, ilçeye yapılan güzel hizmetlere ellerinden gelen desteği verdiklerini açıkladı.